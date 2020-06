Espanha não registou nenhum óbito por covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o ministério da saúde do país.

Desde o início da pandemia, o número total de óbitos é de 27.136, com 56 vítimas mortais a serem contadas nos últimos sete dias.

O número de novos casos de infeção voltou a baixar, com mais 48 casos no último dia, menos de metade dos registados no boletim de véspera (102).

O número total de casos de pessoas com diagnóstico positivo confirmado é agora de 241.717 desde o início da pandemia no país vizinho.