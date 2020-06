O CIES - Observatório do Futebol divulgou esta segunda-feira a lista de jogadores das principais cinco ligas europeias com maior valor de mercado, com três portugueses a superar a barreira dos 100 milhões de euros.

Bernardo Silva (Manchester City), com um valor de mercado de 115 milhões de euros, ultrapassou João Félix (Atlético de Madrid), avaliado em 107,9 milhões de euros, e passou a ser o jogador português mais valioso nos principais campeonatos da Europa.

Já Bruno Fernandes (Manchester United) é o terceiro jogador português a passar a barreira dos 100 milhões de euros - 104,9 milhões de euros.

O ranking é liderado pelo francês Kylian Mbappé (PSG), que está avaliado em 259,2 milhões de euros. Na segunda posição surge Rahem Sterling (Man. City), com 194,7, seguido de Jadon Sancho (Dortmund), com 179,1.

Jogadores portugueses no ranking:

12.º Bernardo Silva (Manchester City), 115 milhões de euros

14.º João Félix (Atlético Madrid), 107,9

17.º Bruno Fernandes (Manchester United), 104,9

70.º Cristiano Ronaldo (Juventus), 62,8

92.º Rúben Neves (Wolverhampton), 50