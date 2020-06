Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta segunda-feira pela DGS, já morreram 1.485 pessoas infetadas com o novo coronavírus, desde o início do surto no país, mais seis óbitos face ao boletim de ontem.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 192 casos, elevando o total de diagnósticos positivos para 34.885, que se traduz numa subida de 0,6%. Na região de Lisboa e Vale do Tejo, a que tem inspirado mais preocupação nos últimos tempos, há mais 149 casos de infeção, o que significa que 77% dos novos casos estão nesta região.

O número de recuperados voltou a subir. No total, 21.156 pessoas já estão curadas, mais 161 face ao último balanço.

Há ainda 366 pessoas internadas, menos 32 do que ontem. Destas, 55 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos três comparativamente ao boletim deste domingo.

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.603 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 28.791 contactos.

Entre os concelhos do país com mais de mil infetados estão Lisboa, com 2.640, Sintra, com 1.615, Vila Nova de Gaia, com 1.592, Porto, com 1.414, Matosinhos, com 1.292, Braga. Com 1.256, Loures, com 1.236, Gondomar, com 1.093 e Amadora, com 1.052.

No entanto, a DGS faz um reparo no boletim de hoje, realçando que os números de casos confirmados por concelho, e divulgados esta segunda-feira, referem-se ao "total de notificações médicas no sistema SINAVE [Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica], não incluindo notificações laboratoriais. Como tal, pode não corresponder à totalidade dos casos por concelho”.

Embora seja na região de Lisboa e Vale do Tejo que estão concentrados a maior parte dos novos casos, a região do Norte continua a ser a que regista mais casos de infeção, com 16.948 infetados e 807 óbitos.

Casos confirmados:

422 meninos e 386 meninas com menos de 10 anos;

559 rapazes e 666 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

2.200 homens e 2.590 mulheres entre os 20 e 29 anos;

2.455 homens e 2.925 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.508 homens e 3.352 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.326 homens e 3.361 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.740 homens e 1.989 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.276 homens e 1.432 mulheres entre os 70 e os 79;

1.521 homens e 3.144 mulheres casos com mais de 80 anos;

14 homens e 19 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

15.021 casos do sexo masculino e 19.864 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 7 mulheres entre os 40 e os 49 anos

32 homens e 15 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

88 homens e 43 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

171 homens e 112 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

434 homens e 570 mulheres com mais de 80 anos.

736 óbitos do sexo masculino e 749 do sexo feminino

Consulte aqui o boletim na íntegra.