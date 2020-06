A época balnear já abriu, a 6 de junho, pelo que é normal que a tentação de ir à praia aumente em dias de maior calor. Mas em tempos de covid-19 existem restrições – como a lotação limitada de banhistas – que são controladas através de semáforos: verde significa ocupação baixa; amarelo, ocupação elevada; e vermelho indica que não podem entrar mais pessoas no areal. Mas para não estar a sair de casa propositadamente para ir ver a sinalização de uma praia à qual queira dirigir-se para apanhar banhos de sol existem aplicações que o ajudam e podem ser descarregadas.

A Info Praia, por exemplo, é uma delas. Desenvolvida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), foi uma das primeiras aplicações a serem anunciadas e até o primeiro-ministro, António Costa, já incentivou ao download, com o objetivo de haver maior sensibilização por parte dos portugueses. Quem entra na aplicação tem à disposição um código de cores que permite perceber se a praia está vazia ou lotada. No entanto, ainda não foram adicionadas todas as praias do país – não estranhe se o areal para onde quer ir não aparecer no lote de praias disponíveis. Até porque as praias dos arquipélagos da Madeira e dos Açores não são identificadas pela aplicação. Mas, assim que foi anunciada, a aplicação disparou para o número um das apps mais descarregadas em Portugal na App Store, – e para o 16.o lugar na Play Store. A app já existia anteriormente e nem sequer figurava nas 200 primeiras posições da lista dos Android, pelo que tem sido grande o interesse demonstrado pelos portugueses, que não têm tido problema em encher os areais de norte a sul do país.

Mas existem outras apps que já estão a funcionar em pleno.

