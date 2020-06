Manifestantes descobriram vacina anti-qualquer coisa

Ponto prévio: abomino o racismo. Nunca olhei para as pessoas de acordo com cor da pele, religião, sexo ou o que quer que seja. Gosto de umas pessoas e não gosto de outras, e nada tem a ver se pertencem a este ou aquele grupo – a este propósito, acho que devia ser obrigatório os alunos do secundário verem alguns episódios de Family Guy para perceberem que a vida não é a preto e branco e descobrirem como é fantástico brincar com tudo. Dito isto, foi com enorme espanto que assisti à manifestação de sábado, que ocorreu um pouco por todo o mundo, de apoio ao cidadão negro norte-americano que foi assassinado por um polícia branco – é curioso que neste caso se possa dizer a cor do agente; se fosse ao contrário, já seria racismo.

