Sete migrantes vindos do norte de África foram intercetados ao largo de Olhão numa pequena embarcação a motor. Já realizaram testes à covid-19, cujos resultados deram negativo. Encontravam-se agora à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), mas foram entretanto transferidos para Lisboa e acolhidos pelo Conselho Português para os Refugiados.

Assistência médica

Aos sete migrantes, o SEF garantiu em comunicado terem sido garantidas as necessidades básicas de alimentação e assistência médica. “Ao abrigo do quadro de proteção internacional aplicado em outros casos de cidadãos estrangeiros resgatados no Mediterrâneo, será registado o pedido de proteção internacional destes sete migrantes”, sublinhou o SEF em comunicado.

Roupa, comida e jerricãs

No momento em que foram intercetados, os sete migrantes tinham no barco onde se encontravam comida, roupa e jerricãs de combustível. A embarcação foi intercetada tanto pela Polícia Marítima de Olhão como pela de Faro, perto da ilha da Culatra, na Ria Formosa.