“Centenas de milhares de desempregados inscritos nos centros de emprego foram eliminados dos registos sem divulgação da razão”. O alerta foi dado pelo economista Eugénio Rosa ao afirmar que o Instituto Nacional de Estatística (INE) eliminou 245 mil desempregados dos números oficiais do desemprego. Uma situação que o leva a questionar “qual será a verdadeira dimensão do desemprego real em Portugal”, refere no estudo a que o i teve acesso.

O economista lembra que entre abril de 2019 e abril de 2020, o numero de desempregados registados nos Centros de Emprego divulgados pelo IEFP aumentou de 321 mil para cerca de 392 mil, tendo-se verificado um aumento de quase 77 mil entre fevereiro de 2020 e abril de 2020, “pois passou de 315 562 para 392 323 devido fundamentalmente à crise causada pelo coronavírus”, acrescentando que “em todos os meses do período maio de 2019 a abril de 2020, o número de novos desempregados que se inscreveram nos centros de empregos é muitas vezes superior ao número de desempregados que os centros de emprego arranjaram trabalho”.

E vai mais longe: “Se somarmos o número de novos desempregados inscritos nestes meses e o número de colocações feitas pelos Centros de Emprego chegamos a um total de novos desempregados inscritos nos Centros de emprego de 544 226, enquanto o total de colocações feitas pelos Centros de Emprego no memo período (maio/2019 a abril/2020) são de 79.626”, o que significa que, de acordo com o mesmo, que os centros de emprego não arranjaram trabalho: 464 600.

De acordo com as contas de Eugénio Rosa, no fim de abril de 2019 existiam oficialmente pouco mais de 321 mil desempregados inscritos nos centros de emprego, mas se a esse total somarmos os novos inscritos entre o fim de abril de 2019 e o fim de abril de 2020 (544 226) e se ao total obtido deduzirmos o numero de colocações, ou seja o total de desempregados a quem os centros de emprego arranjaram emprego (79 626) é possível obter quase 782 mil, o que no seu entender, deveria ser o número desempregados que deviam existir nos registos dos centros de emprego no fim de abril de 2019. “No entanto o número de desempregados que estavam inscritos nessa data divulgado pela IEFP e pela comunicação social eram apenas 392 323, ou seja, mais de metade ‘desapareceram’ dos registos dos centros de emprego sem que o Instituto de Emprego e Formação Profissional divulgasse as razões de um número tão elevado de desempregados eliminados dos registos dos Centros de Emprego”.

Uma situação que para o economista é fácil de entender: “a realidade e a dimensão do desemprego atual em Portugal é muito mais dramática do que aquela que os dados oficiais sobre o desemprego registado revelam todos os meses”.

O mesmo cenário repete-se, de acordo com o mesmo, com os dados do INE. “Em abril de 2020, o desemprego oficial era de 319 mil, enquanto o desemprego real (aquele que incluía os desempregados que o INE não considera nos dados do desemprego oficial por não terem procurado trabalho no período do inquérito) atingia 573 mil, ou seja, mais 253 mil desempregados (+79,3%)”, conclui.