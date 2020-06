O comércio externo chinês caiu 4,9% em maio em relação a 2019, segundo dados publicados pela Administração Geral das Alfândegas, atingindo 2,47 triliões de yuans (cerca de 308,9 mil milhões de euros).

Por outro lado, as importações caíram 12,7% em maio, para um trilião de yuans (126,3 mil milhões de euros).

Já em abril, o comércio externo chinês tinha caído 0,7% em relação ao ano anterior, para 312,6 mil milhões de euros.

O comércio externo da China caiu 6,4% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre de 2020 e, no acumulado dos cinco primeiros meses do ano, diminuiu 4,9%, em relação ao ano anterior.