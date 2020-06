Portugal regista, desde o início da pandemia, 34.693 casos confirmados e 1.479 vítimas mortais devido à Covid-19.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado, este domingo, pela Direção-Geral da Saúde (DGS), nas últimas 24 horas, contaram-se mais 342 infetados e cinco óbitos.

No que diz respeito ao número de recuperados foram contabilizados hoje 20.995, mais 188 doentes do que no boletim de véspera.