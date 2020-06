Depois de este sábado ter registado mais 407 casos e 33 mortes pela covid-19, a Alemanha contou nas últimas 24 horas mais 301 casos e mais 22 vítimas mortais associados ao novo coronavírus, elevando o número total de contágios para 183.979 e de óbitos para 8.668.

Segundo a atualização dos dados sobre a evolução epidemiológica no país, realizada pelo Instituto Robert Koch este domingo, a Baviera continua a ser a região do país mais afetada pelo surto, contando com 47.334 casos confirmados e 2.502 mortes.