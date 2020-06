A história de um protesto contra o racismo em imagens. Inúmeras palavras de luta, muitos punhos erguidos e pouco distanciamento social

Muitos traziam máscara na cara, alguns vinham de luvas, houve até quem trouxesse uma embalagem de desinfetante no bolso. Mas o distanciamento social, esse, foi impossível de manter, tal foi a enchente de pessoas que inundou as ruas entre a Alameda e o Terreiro do Paço, em Lisboa. Ergueram-se punhos, deram-se as mãos, gritaram-se palavras de luta. Tudo em nome da luta contra o racismo e contra a violência policial.