Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado este sábado pela DGS, já morreram 1.474 pessoas infetadas com o novo coronavírus, desde o início do surto no país, mais nove óbitos face ao boletim de ontem.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 382 casos – só na Grande Lisboa foram 345 -, elevando o total de diagnósticos positivos para 34.351.

Há 414 doentes internados, 57 dos quais encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.

O número de recuperados voltou a subir, passando de subiu de 20.526 para 20.807, mais 281 do que na atualização anterior.

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.813 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 29.013 contactos. O boletim revela ainda que o total de casos suspeitos é agora de 337.333, dos quais 301.169 não se confirmaram.

O concelho da Amadora ultrapassou hoje a barreira de mil casos de infeção confirmados, aumentando assim o número de concelhos nesta situação para 9. Estes são, por ordem decrescente, Lisboa (2.595), Vila Nova de Gaia (1.592), Sintra (1.558), Porto (1.414), Matosinhos (1.292), Braga (1.256), Loures (1.191), Gondomar (1.093) e Amadora (1.023).

A Área Metropolitana de Lisboa tem sido destacada, nos últimos dias, por causa do aumento expressivo do número de casos. No concelho da Amadora, conforme explicado acima, o número de casos é agora de 1.023, em Oeiras é de 495, em Almada é de 442, em Odivelas é de 655 e Cascais é de 649.

Há agora nove concelhos com mais de mil infetados, sendo Lisboa o que regista maior número de casos positivos com 2.595, segue-se Vila Nova de Gaia com 1.592, Sintra com 1.558, Porto com 1.414, Matosinhos com 1.292, Braga com 1.256, Loures com 1.191, Gondomar com 1.093 e Amadora, que se estreia na lista, com 1.023.

A Área Metropolitana de Lisboa tem sido o foco das atenções das autoridades de saúde devido ao crescimento de contágios na região, destacam-se os concelhos de Odivelas com 655, Cascais com 649, Oeiras com 495 e Almada com 442.

Casos confirmados:

401 meninos e 371 meninas com menos de 10 anos;

539 rapazes e 652 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

2.154 homens e 2.538 mulheres entre os 20 e 29 anos;

2.415 homens e 2.894 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.464 homens e 3.312 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.287 homens e 3.323 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.710 homens e 1.963 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.269 homens e 1.420 mulheres entre os 70 e os 79;

1.518 homens e 3.121 mulheres casos com mais de 80 anos.

14.757 casos do sexo masculino e 19.594 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 7 mulheres entre os 40 e os 49 anos

31 homens e 15 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

87 homens e 43 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

170 homens e 112 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

427 homens e 569 mulheres com mais de 80 anos.

726 óbitos do sexo masculino e 748 do sexo feminino