O primeiro-ministro esteve esta manhã na praia da Rocha, em Portimão, no Algarve, para assinalar a abertura oficial da época balnear, e deixou um apelo aos portugueses.

António Costa reforçou a importância do cumprimento das regras do distanciamento social no areal, assim como as regras de higienização e de etiqueta respiratória.

O chefe do Executivo destacou ainda a vantagem de verificar a lotação da praia antes de escolher. "É evidente que se quisermos pôr na Praia da Rocha, apesar do enorme areal, 850 mil pessoas, não cabemos. É por isso que é muito importante que todos os dias, antes de escolher a praia, termos o cuidado de verificar a sinalética da ocupação", recomendou.

"Se todos o fizermos, continuaremos a gozar da liberdade de ir à praia e a continuar a corresponder àquilo que os meus pais me ensinaram: a praia faz bem à saúde e a nossa saúde precisa de praia neste verão de 2020", afirmou.