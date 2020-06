Apesar de a pressão não ser ainda evidente e de haver alguma folga nos hospitais da rede pública, o adiar da retoma da atividade não urgente nos hospitais e centros de saúde da região de Lisboa é para já um dos maiores impactos da situação que se vive agora a Sul, enquanto no Norte, Centro, Alentejo e Algarve o número de casos de covid-19 tem sido menor.

Depois de no domingo a ministra da Saúde, ao anunciar o esforços que iam ser feitos na região para controlar a epidemia, ter dito que a retoma seria mais lenta em Lisboa, um despacho assinado durante a semana por vários ministérios, deu instruções concretas para a intervenção em Lisboa e Vale do Tejo. «Os órgãos dirigentes dos serviços e organismos do SNS dos concelhos da Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas e Sintra devem assegurar a prontidão da resposta à covid-19, mantendo a suspensão da atividade assistencial não urgente que, pela sua natureza ou prioridade clínica, não implique risco de vida para os utentes, limitação do seu prognóstico e/ou limitação de acesso a tratamentos periódicos ou de vigilância, designadamente, no âmbito do acompanhamento da gravidez, descompensação de doenças crónicas, vacinação, ou outros», lê-se no despacho, a que o SOL teve acesso, e que significou um travar dos planos da retoma da atividade, que nas últimas semanas teve uma quebra considerável tanto nos centros de saúde como nos hospitais e onde agora começam a ser reagendadas consultas e cirurgias. Ainda assim, com os hospitais a gerir a situação em função dos recursos disponíveis, o impacto não será igual em todos os concelhos e localidades.

O presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo confirmou ao i que as consultas programas de rotina seriam adiadas nos concelhos mais afetados uma ou duas semanas, isto ao mesmo tempo que as equipas das Unidades de Cuidados na Comunidade e Unidades de Saúde Pública do agrupamento de centros de saúde (ACES) foram mobilizadas para acompanhar a vigilância de doentes e contactos.