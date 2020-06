Nas últimas 24 horas, morreram 85 pessoas infetadas com a covid-19 em Itália. Pelo sexto dia consecutivo, o número de vítimas mortais diários, num dos países mais afetados pelo novo coronavírus, é inferior a uma centena. No total, já morreram 33.774 pessoas infetadas com o novo vírus.

Por outro lado, o número de casos sofreu um aumento bastante significativo. Foram confirmados 518 novos casos de covid-19, o número mais elevado de novos casos diários desde o dia 28 de abril. No total, 234.531 pessoas contraíram o novo coronavírus no país.

163.781 pessoas foram consideradas recuperadas da doença. Neste momento há 36.976 casos ativos em Itália, dos quais 31.359 estão em isolamento domiciliário. 5.301 pessoas estão internadas nos hospitais, dos quais 316 em unidades de cuidados intensivos.