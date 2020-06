Nas últimas 24 horas, foram registadas mais 357 vítimas mortais relacionadas com o novo coronavírus no Reino Unido. O país superou esta sexta-feira a marca dos 40 mil óbitos. No total já morreram 40.261 no Reino Unido desde o início da pandemia.

Foram ainda registados mais 1.650 novos casos de covid-19 desde o balanço anterior . No total, já foram registados 283.311 casos de infeção.