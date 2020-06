Jorge Palma fez 70 anos e ninguém quis deixar passar a data em branco, nem mesmo o Presidente da República que fez questão de dar os parabéns ao músico.

O dia do 70.º aniversário de Jorge Palma “foi intenso, cheio de amor e gratidão”, lê-se no texto que acompanha o vídeo com que o músico quis agradecer a todos aqueles que se lembram dos seus anos.

“Ao grupo de mais de 50 amigos que tomaram conta das redes sociais do Jorge juntaram-se muitos outros, num abraço coletivo que contagiou o País nesta quinta-feira. Família, amigos, companheiros de estrada, comunicação social e o Presidente da República, ninguém quis passar o dia 4 de junho de 2020 sem saudar o aniversariante que completou 70 voltas ao Sol”.

No vídeo, Jorge Palma agradece a todos e oferece a surpresa de tocar um tema inédito.