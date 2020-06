O crédito à habitação em Portugal caiu para mínimos de agosto do ano passado. Em abril, os bancos concederam 831 milhões de euros para a compra de casa. Feitas as contas, dá uma média diária de 27,7 milhões de euros. Os dados foram revelados pelo Banco de Portugal e indicam que este valor corresponde a uma quebra de 121 milhões de euros (-13%) face aos 919 milhões de euros que se tinham verificado no mês anterior. No entanto, em termos homólogos, manteve-se a tendência de crescimento (3,5%) ao terem sido concedidos mais 28 milhões de euros face aos 803 milhões que foram disponibilizados em abril do ano passado.

Já o crédito ao consumo caiu a pique para mínimos de seis anos. No mesmo mês, os bancos disponibilizaram 177 milhões de euros em empréstimos para consumo, ou seja, uma quebra de 58% face aos 421 milhões de euros que foram concedidos no mês anterior.

Também os novos empréstimos às famílias com outros fins, que não habitação e consumo, totalizaram 131 milhões de euros, em abril. Trata-se de uma redução de quase 18% face aos 240 milhões registados em março deste ano.