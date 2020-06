As casas de alguns jogadores do Benfica foram vandalizadas esta madrugada, depois dos incidentes com o autocarro da equipa da Luz, que se seguiram ao empate das águias com o Tondela, que impossibilitou a liderança isolada.

Um do alvos, segundo o Jornal de Notícias, foi Pizzi que encontrou a sua grafitada com ameaças. “Pizzi, filho da put* está avisado”, lê-se na fachada da casa do jogador do Benfica, como mostra uma fotografia a circular na net.

O Benfica deverá emitir um comunicado ainda esta manhã, no qual repudiará as ameaças aos jogadores do plantel.

Recorde-se que quinta-feira à noite, o autocarro do Benfica foi atacado por um grupo de adeptos, e Weigl e Zivkovic tiveram mesmo de receber assistência médica, depois de terem ficado feridos na sequência dos estilhaços dos vidros.