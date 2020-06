Houve sempre uma espécie de infelicidade a perseguir Djalma. No dia 27 de novembro de 1969 estava no tribunal do Montijo perante o juiz António Marques Ferreira da Rocha. Era acusado de um triplo atropelamento mortal, ocorrido na noite de 28 de setembro, em Broega, Sarilhos Grandes, seguido de fuga sem prestar auxílio às vítimas.

A viatura de Djalma circulava a velocidade excessiva, segundos os autos da Guarda Nacional Republicana. Graziela da Silva Ramos regressava a casa um pouco antes da meia-noite, acompanhada pelos dois filhos, Jorge Manuel, de oito anos, e Isabel Maria, de seis. Manuel Justo, agente da GNR, testemunhou: “A velocidade a que o veículo se deslocava era tão grande que o corpo da mãe foi atirado para 23 metros de distância. O do pequenito estava ainda mais longe”. Isabel lutou pela vida numa cama do Hospital de São José. Perdeu.

Djalma Nascimento de Freitas, nascido no Bairro do Caxangá, na cidade de Recife, no dia 27 de novembro de 1941, chegou a Portugal em 1965 para alinhar pelo V. Guimarães. Trazia consigo fama de goleador. Pontapé certeiro e caramboleiro. Na época de 1966/67 transferiu-se para o FC Porto pela verba de 150 contos. Recebia 60 contos por ano e era o jogador mais bem pago do plantel.