Brasil bate novo recorde de registo diário de mortes por covid-19 e torna-se no terceiro país com mais óbitos.

Morreram 1.473 pessoas infetadas com o novo coronavírus em 24 horas no Brasil, elevando para 34.021 o número de vítimas mortais.

O total de casos, registados desde o início da pandemia, subiu para 614.941 depois de terem sido confirmados mais 30.925 entre quarta e quinta-feira.

O Brasil, com uma população estimada de 210 milhões de habitantes, é assim o segundo país com mais infetados, apenas atrás dos EUA, e o terceiro com mais óbitos, tendo ultrapassado Itália.

No entanto, quando comparamos com o número de mortes por milhão, aquele país da América do Sul, um dos mais populosos do mundo, está ainda longe dos valores de outros locais como Espanha, Itália ou Reino Unido. Sublinhe-se porém que na Europa a tendência parece ser a de um abrandamento nos novos casos, ao contrário dos territórios do outro lado do Atlântico.