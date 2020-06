Por esta altura, já o cheiro da sardinha na brasa tinha invadido as estreitas ruas dos bairros de Lisboa. De Carnide à Bica, a sardinha, pequena ou graúda, nunca faltou. E a cerveja e os manjericos também não. Este ano, já se sabe: os Santos Populares devem ser festejados com moderação, em casa, com poucas pessoas e, claro, com o volume da música mais baixo – há sempre um vizinho que reclama. Será diferente, é certo, mas pelo menos estes três ingredientes – a sardinha, a cerveja e os manjericos – continuam cá para uns Santos Populares dignos.

Na hora das compras, há boas notícias: a sardinha está mais barata. E a razão começa no mar. A pesca arrancou esta segunda-feira e a sardinha tem sido vendida na lota, em média, a menos de um euro por quilo. A pesca da sardinha está autorizada apenas para os próximos dois meses, com limites de captura semanais e mensais. Apesar das limitações, os pescadores dizem que há mais quantidade do que no ano passado e mais qualidade, mas pouca procura na lota. O valor agora praticado nas lotas – entre 70 cêntimos e um euro e meio, de acordo com a localização e com o tamanho da sardinha – traduz uma descida de cerca de 50% face aos preços do ano passado. Em 2019, os valores chegaram a atingir os dois euros na lota, em alguns locais. A baixa procura é uma das consequências da pandemia – restaurantes ainda em adaptação e com poucos clientes e Santos Populares cancelados.

Mas, atenção: se o preço na lota baixou, para o consumidor final, o preço sobe. Nos supermercados, por exemplo, o valor médio é de oito euros por cada quilo de sardinha fresca, enquanto no ano passado chegou a atingir os 11 euros.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.