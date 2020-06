Por que razão Costa não acaba com a tourada?

Bruno Nogueira, um artista que ganhou fôlego com o confinamento, conseguiu levar as principais figuras do Estado a ouvi-lo cantar músicas pimba, num concerto que ficará certamente na história da música portuguesa. Um cantor, pelos vistos, que estava perdido e se encontrou com a pandemia, com o aplauso do poder.

A confusão é geral e há que tentar manter alguma calma, pois os sinais são tão díspares que, se formos atrás deles, ficamos paralisados entre uma e outra coisa.

Esta semana ficámos a saber que o célebre medicamento que Bolsonaro e Trump dizem tomar, afinal, não é desaconselhável, ao contrário do que a Organização Mundial da Saúde chegou a dizer mas, entretanto, voltou atrás, dizendo que está a estudar o impacto da hidroxicloroquina no tratamento da covid-19.

Em Portugal, a confusão também campeia, apesar de o primeiro-ministro ter inventado a verdade “segundo Costa”. Vejamos um dos melhores exemplos: no Campo Pequeno, a praça de touros por excelência do país, aconteceu um concerto ao vivo em que Costa, num dia, e Marcelo, noutro, marcaram presença.

