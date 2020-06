As pessoas com mais de 25 anos, cujo cartão de cidadão já caducou ou está prestes a caducar poderão efetuar a renovação do cartão através de um SMS, desde que não tenham que alterar dados, como a morada, a partir do dia 6 de junho. Esta medida tem como objetivo evitar o ajuntamento de pessoas e, consequentemente, a propagação do novo coronavírus.

De acordo com uma nota do Ministério da Justiça, existem cerca de 300 mil cidadãos no país cujo cartão já caducou. Quem tiver indicado o seu número de telemovél como forma de contacto irá receber uma mensagem à qual deverá responder afirmativamente para renovar o cartão.

Depois será enviada uma carta-pin para morada, por correio, e a pessoa deve proceder ao pagamento da renovação por multibanco. Depois terá de agendar, através do telefone ou da internet, para poder levantar o cartão.

Foi ainda criada uma linha telefónica, disponível a partir de 10 de junho, para responder a questões relacionadas com a renovação simplificada do cartão, (210990111), com funcionamento entre as 9h e as 17h de segunda a sexta-feira.