A época balnear vai começar este sábado, dia 6 de junho, como já tinha sido noticiado. No entanto, o início será feito de forma faseada e só em julho é que a época balnear terá tido início em todo o país.

De acordo com um despacho partilhado esta quinta-feira em Diário da República, a época balnear só vai começar no dia 6 de junho no sul do país - Algarve, em parte da Costa Alentejana, na Grande Lisboa, na zona Oeste e até na Nazaré.

No norte do país, por exemplo, esta só terá início no dia 27 de junho. Em praias como a de Caminha, Esposende, Espinho, Matosinhos, Póvoa de Varzim, Viana do Castelo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia, a época balnear começa a 27 de junho e termina a 30 de agosto. Também para o dia 27 de junho está agendada a abertura da época balnear na Lourinhã.

Em Cantanhede, Figueira da Foz, Ílhavo, Marinha Grande, Mira, Ovar, Vagos, Pombal, a abertura da época balnear está prevista para o dia 20 de junho. A região de Alboçada é a que irá ter uma abertura mais tardia: está prevista para o dia 4 de julho.