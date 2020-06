O Governo espanhol voltou atrás e decidiu que as fronteiras só vão abrir no dia 1 de julho, segundo o El Espanhol. Esta manhã, a ministra do Turismo de Espanha, Reyes Maroto, anunciou que as fronteiras com Portugal e França vão abrir no dia 22 de junho, uma decisão que deixou o governo português surpreendido.

O Governo espanhol publicou uma "nota de esclarecimento" onde retifica as palavras da ministra. "Em conformidade com o princípio da progressividade, e tendo em conta os compromissos anunciados de reabertura do turismo internacional, a mobilidade internacional segura terá lugar a partir de 1 de julho", pode ler-se na nota citada pela publicação espanhola.

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, chegou mesmo a afirmar publicamente, esta quinta-feira, que apesar da decisão de Espanha quem decide sobre a reabertura da fronteira portuguesa "é naturalmente Portugal".

A partir do final do Estado de emergência, à meia-noite de 20 de junho, o que se restabelece será "a mobilidade dentro do território nacional" espanhol. No que toca à mobilidade externa, o controlo fronteiriço "poderá prorrogar-se para além do estado de emergência".