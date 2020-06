Qual poderá ser a equipa mais beneficiada na sequência da paragem forçada no campeonato? Esta foi uma das muitas perguntas levantadas durante os últimos quase três meses em que a Liga portuguesa esteve suspensa e a resposta parece ter sido consensual: o Benfica.

A atravessar a pior fase da época quando o futebol nacional foi congelado pela covid-19, os encarnados registam apenas uma vitória nos últimos oito encontros para todas as provas. Antes do encontro com o Famalicão, Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, atual líder da Liga, foi categórico sobre este assunto em particular, afirmando que pouco importava entrar em medições neste sentido. Já ontem, Bruno Lage assegurou que a nível profissional não houve “nada de benéfico nesta suspensão”.

Importa, porém, relembrar que foi neste recente percurso sinuoso que o clube da Luz cedeu o primeiro lugar para os azuis-e-brancos na competição, após uma série negativa que começou precisamente com o desaire ante os dragões, em 8 de fevereiro, na Invicta. Seguiu-se novo tropeção, desta feita com o Sp. Braga; e dois empates, na receção ao Moreirense e com o V. Setúbal. Foi, aliás, no Bonfim que a equipa de Bruno Lage jogou pela última vez, no dia 7 de março, um dia antes de a prova ver os últimos jogos e ser posteriormente colocada em standby.

Praticamente três meses depois, a Luz volta esta quinta-feira a abrir portas com o encontro entre o Benfica e Tondela. Até ao final da temporada, no que respeita ao campeonato, as águias vão ter mais quatro encontros em casa além do desta tarde: com o Santa Clara, Boavista, V. Guimarães e Sporting (na última jornada, agendada para dia 26 de julho).

Fora de portas, a equipa de Bruno Lage vai defrontar Portimonense, Rio Ave, Marítimo, Famalicão e Aves.

Estreia fora de portas

Frederico Varandas bateu a cláusula de rescisão que o Sporting de Braga tinha colocado no contrato de Rúben Amorim quando o antigo jogador do Benfica assumiu o comando técnico do clube: 10 milhões de euros. De então para cá, o jovem treinador só se sentou no banco da equipa leonina no encontro frente ao Aves, estreando-se com uma vitória por 2-0 num jogo que, embora sem brilho (e com duas expulsões da equipa visitante pelo meio), serviu para o clube de Alvalade regressar às vitórias.

Por essa razão, é com grande expetativa que os adeptos sportinguistas aguardam para analisar este novo ciclo do clube – e sobretudo o que o sucessor de Silas será capaz de apresentar nestas últimas dez jornadas, que arrancam desde logo com nova estreia para o técnico, que vai jogar pela primeira vez fora de portas, no caso com o V. Guimarães.

Atualmente no quarto lugar na tabela, a quatro pontos do último lugar do pódio, ocupado pelo Sp. Braga, o Sporting estava já há várias semanas arredado da luta pelo título, cuja corrida se faz a dois, entre FC Porto e Benfica – as duas equipas que vão ainda disputar a final da Taça de Portugal.

Como tal, os verdes-e-brancos já encaram esta reta final como uma possibilidade de afinar estratégias para 2020/21.

Depois do jogo no Minho, o Sporting recebe o Paços de Ferreira e o Tondela. Em Alvalade, os leões vão ainda defrontar o Gil Vicente, Santa Clara e V. Setúbal. Já fora têm em agenda a deslocação ao campo do Belenenses SAD, Moreirense e FC Porto e o já mencionado dérbi na Luz, num jogo que promete ser quente, mas só se as contas para apurar o campeão ainda estiverem em cima da mesa...

“Foram três meses atípicos, mas deram-nos tempo para ver como funciona o clube, como estão os jogadores, e tempo para fazer trabalho específico com alguns jogadores da formação. O foco já está colocado no regresso e é bom salientar que esta equipa vai evoluir no decorrer dos jogos, e não apenas com o treino”, disse, ontem, Rúben Amorim, na conferência de imprensa de antevisão do encontro com a equipa vimaranense.