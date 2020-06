A Corticeira Amorim anunciou esta quinta-feira que vai manter a proposta de pagamento de um dividendo de 18,5 cêntimos aos seus acionistas, relativos aos resultados de 2019 (o mesmo valor pago em 2017 e 2018).

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliário (CMVM), a Corticeira Amorim acrescenta que a proposta será apresentada na próxima assembleia-geral de acionistas, agendada para 26 de Junho.

O atual contexto pandémico levou, porém, a que a empresa liderada por António Rios Amorim optasse por não pagar dividendos extraordinários em dezembro, como acontecia desde 2012.

Recorde-se que o valor dos dividendos foram anunciados a 9 de Março, no âmbito da apresentação do relatório e contas da Corticeira Amorim referente a 2019, que divulgou um recuo de 3,2% dos lucros, face a 2018, para os 74,9 milhões de euros. As vendas consolidadas subiram, todavia, 2,4% para os 781,1 milhões de euros, durante o ano passado.

Ainda assim, a Corticeira Amorim tem-se mostrado imune aos impactos provocados pela pandemia de covid-19, fechando o primeiro trimestre de 2020 com lucros de 19,9 milhões de euros, o que representa um aumento de 6,8%, em comparação com igual período de 2019. As vendas neste período subiram 0,7%, para 203,7 milhões.