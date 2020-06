A contestação como modo de vida

Os jovens de hoje têm uma capacidade de mobilização extraordinária e há causas que de um momento para o outro arrastam milhões de pessoas.

A morte bárbara de George Floyd, asfixiado pelo joelho de um polícia em Mineápolis, desencadeou uma onda de solidariedade e de protestos impressionante. Não apenas nos EUA, mas também na Europa e até na Austrália – e nos inevitáveis Facebook, Twitter, etc., onde muitos colocaram imagens completamente negras com mensagens sobre racismo. Os jovens de hoje têm uma capacidade de mobilização extraordinária e há causas que de um momento para o outro arrastam milhões de pessoas.

As imagens destas ações e protestos mostram-nos de tudo um pouco: pessoas bem-intencionadas, pessoas legitimamente indignadas, pessoas que vão para ali como se fossem para uma festa, pessoas revoltadas com a sociedade, pessoas com instintos violentos...

Essas imagens revelam também que, aparentemente, há muita gente desocupada, com disponibilidade para aderir de imediato ao primeiro movimento de protesto que lhe apareça à frente. Seja um “je suis Charlie”, um #MeToo, uma greve pelo clima, um Black Lives Matter ou outra coisa, perdão, outra causa qualquer, há sempre uma multidão de ociosos ansiosos por juntar-se ao rebanho. São uma espécie de profissionais da indignação, que fazem do protesto e da contestação à autoridade um modo de vida.

