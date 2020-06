O Governo informou, esta quarta-feira, que o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) tem a partir de hoje os 60 meios aéreos previstos para o período de 01 de junho a 15 de outubro.

O Ministério da Defesa informa, em comunicado, que os meios aéreos previstos para os períodos mais críticos em termos de incêndios, encontram-se completos, incluindo um helicóptero da Força Aérea. De acordo com a mesma nota, este é o maior número de meios aéreos operacionais alguma vez disponíveis nesta altura do ano.

"O nível III do dispositivo ficou completo com o levantamento dos efeitos suspensivos de uma providência cautelar a um lote de sete helicópteros", acrescenta.

Recorde-se que, na segunda-feira, o DECIR foi reforçado com mais 9.500 operacionais no terreno. Contudo, faltavam sete helicópteros ligeiros dos 60 meios aéreos previstos, que estavam a aguardar visto do Tribunal de Contas.

A nota do Governo explica que o processo de aluguer foi liderado pela Força Aérea e que os concursos lançados cobrem o período 2020-2023, "evitando deste modo a necessidade de mais concursos nos próximos anos".

"Estão, portanto, já inteiramente asseguradas as necessidades de aeronaves para o DECIR para os anos 2020, 2021, e 2022, e parcialmente asseguradas para o ano de 2023", assegura.

O Ministério da Defesa lembra ainda que o Executivo decidiu implementar um novo modelo que entra em funcionamento a partir de 2024 e que passa pela aquisição de meios próprios de combate a incêndios, e não de aluguer.