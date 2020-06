A companhia aérea Ryanair anunciou esta quarta-feira que vai retomar mais de 120 rotas de e para Portugal a partir de 1 de julho.

Em comunicado, a companhia aérea de baixo custo referiu que “restabelecerá mais de 120 rotas de/para Portugal” a partir do primeiro dia do mês de julho, incentivando “os passageiros a começarem a planear as suas escapadinhas de verão, celebrando que a Europa começa a reabrir para o turismo”. A Ryanair indicou que “algumas rotas selecionadas estarão disponíveis a partir da última semana de junho” e poderão ser consultadas no seu site.

“Portugal é um dos destinos de verão preferidos dos veraneantes ingleses, alemães e franceses em 2020, bem como dos nossos clientes irlandeses e belgas, de acordo com a nossa equipa de Travel Trend Insights”, adiantou o grupo no comunicado. A Ryanair lembrou que opera em cinco aeroportos portugueses “e espera transportar milhões de turistas que ajudarão a impulsionar as economias locais, protegendo milhares de postos de trabalho”.

Citada no comunicado, uma das porta-vozes da empresa, Susana Brito, recordou que “os clientes afetados por voos cancelados devido às restrições causadas pela covid-19 poderão utilizar os seus vouchers para reservar as suas próximas férias”.