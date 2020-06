O meu mercado favorito já reabriu, e cheio de cores, com os produtos da estação, que são absolutamente inspiradores. Digo sempre que nada melhor que uma manhã no mercado para uma boa dose de inspiração.

Pensei em várias coisas coloridas, mas os bons dos pêssegos levaram a melhor e são sempre de parar o trânsito. São macios, suculentos e, além de saborosos, também são um verdadeiro aliado para um organismo saudável. Quero aqui realçar a sua ação anti-inflamatória. Contêm componentes com poderosa ação anti-inflamatória e um alto nível de luteína – que é um dos principais carotenoides naturais presentes em diversos alimentos de cor amarela, laranja ou vermelha –, que reverte os danos causados pelo stresse.

Então, para quem gosta de entreter, esta é uma daquelas combinações que funciona sempre.

Pode adaptar ao seu gosto e fazer substituições. Por exemplo, para os mais radicais, sugiro substituir o pão por alface iceberg e criar uns wraps (escolha as folhas mais pequeninas).

Para os gourmands, sugiro presunto: casa perfeitamente com o sabor delicado dos pêssegos. Ou ainda saborear apenas a fruta por si e desfrutar. O que interessa é que vá aos mercados locais e apoie os pequenos produtores e os produtos locais.

Bruschetta de Pêssegos e Queijo de Cabra com Mel e Balsâmico

Ingredientes

Pão de centeio fatiado

Pêssegos lavados e cortados em meias-luas

Queijo de cabra

Folhas de manjericão

Azeite

1 dente de alho

Flor de sal

Pimenta-preta de moinho

Mel

Redução de balsâmico

Amêndoas laminadas tostadas

Método

Num tabuleiro-grelhador bem quente, em ferro fundido, de preferência com fundo ondulado para grelhar, coloque as fatias de pão até tostar.

Retire, esfregue com o dente de alho, tempere com sal e um fiozinho de azeite. Disponha os pêssegos, o queijo de cabra e as folhas de manjericão.

Tempere com mel, vinagre balsâmico, pimenta-preta e uma mão-cheia de amêndoas para dar crocância.