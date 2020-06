Nas últimas 24 horas foram confirmadas 55 vítimas mortais relacionadas com o novo coronavírus em Itália. Comparativamente aos dados partilhados na segunda-feira ocorreu uma descida no número de óbitos diários, onde foram confirmados 60 mortos. Desde o início da pandemia, 33.530 pessoas morreram infetadas com o vírus no país.

Foram também confirmados 318 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, dos quais 187 residem na região da Lombardia, a região mais afetada do país No total, 233.515 pessoas já foram infetadas pela covid-19.

O número de casos positivos atualmente é de 39.893, de acordo com as autoridades de saúde italianas, das quais 20.255 residem na região da Lombardia.

O número de doentes internados em cuidados intensivos continua a diminuir. Enquanto que na segunda-feira estavam 424 pessoas internadas, hoje estão 408.

O número de recuperados também subiu para 160.096, um aumento de 1.737 em relação a ontem.