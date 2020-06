Seis pessoas ficaram feridas, duas em estado grave, na sequência de um colisão frontal entre dois carros, na tarde desta terça-feira, na ilha Terceira, nos Açores.



De acordo com uma nota do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), o acidente ocorreu pelas 16h05 locais (17h05 de Lisboa) na freguesia da Fonte do Bastardo, concelho da Praia da Vitória.

"De momento, é possível adiantar que do acidente resultaram seis vítimas, tendo sido todas encaminhadas rapidamente para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (HSEIT). Duas vítimas encontram-se em estado grave", acrescenta a entidade.

No local estiveram os Bombeiros da Praia Vitória, com cinco veículos, os Bombeiros de Angra do Heroísmo, com três veículos, a equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) e a Polícia de Segurança Pública (PSP).