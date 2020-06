O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai homenagear os profissionais de saúde.

Uma nota publicada no site da Presidência da República, esta terça-feira, revela que “o Presidente da República recebeu há alguns dias uma carta do Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos, propondo uma homenagem nacional aos médicos e outros profissionais de saúde, por ocasião das cerimónias do 10 de junho”.

“De imediato foi respondido que o Presidente da República agradecia a sugestão, tanto mais que já tencionava fazer essa homenagem na sua intervenção naquela data nacional, aliás na linha do que já tinha feito na cerimónia do 25 de Abril, na Assembleia da República”, acrescenta.

A nota revela que essa homenagem será estendida num momento posterior devido à pandemia.

O chefe de Estado tenciona “personalizar essa homenagem em momento posterior, já que é ainda manifestamente desaconselhável a concentração de um número elevado de pessoas na atual fase do surto pandémico, ultrapassando, no entendimento do Presidente da República, o caráter simbólico da cerimónia”.

Recorde-se que a cerimónia comemorativa do 10 de Junho no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, contará apenas com oito pessoas, incluindo o chefe de Estado e o presidente desta edição do Dia de Portugal, o cardeal Tolentino Mendonça.