A Câmara Municipal de Sintra aprovou, esta terça-feira, mais um conjunto de apoios extraordinários, no contexto da crise provocada pela pandemia, de cerca de 1,1 milhões de euros.

Os apoios serão orientados para várias áreas, como Cultura, Desporto, associações juvenis, as juntas de freguesia.

Parte desse fundo de 1,1 milhões, aprovado hoje por unanimidade do executivo camarário, será canalizado para ajudar o setor do táxi no município. “A Cooperativa de Táxis Linha de Sintra irá receber um apoio financeiro de 105 mil euros, por forma a que este importante setor de atividade minimize o impacto das atuais dificuldades económicas sentidas e garantindo que no futuro se possa continuar a contar com este serviço”, lê-se no post do Facebook da Câmara Municipal de Sintra.

“A autarquia irá apoiar os 123 taxistas que operam no concelho de Sintra, no valor dos 6 meses de quotas devidos por aqueles profissionais”, informa ainda.

Para o setor da Cultura será criado um fundo de emergência cultural, que contará inicialmente com 250 mil euros, destinados a apoiar as estruturas profissionais, nomeadamente os trabalhadores das áreas da dança, música e teatro.

Para o presidente da Câmara, Basílio Horta, trata-se de um setor que enfrenta um momento crítico devido à paralisação imposta pelas medidas de contenção da covid-19. O valor atribuído pretende ajudar na manutenção dos postos de trabalhos de profissionais de várias associações culturais do concelho

O autarca referiu ainda que ao setor do Desporto serão atribuídos 230 mil euros, os bombeiros receberam ajuda de 225 mil euros, os concessionários de praia terão disponíveis 64 mil euros e as associações juvenis 33 mil euros.

Serão também canalizados 275 mil euros para as juntas de freguesia do município, para que possa fazer face às despesas extra, fruto das medidas de combate ao surto da covid-19 nas suas áreas de administração

Basílio Horta deixou ainda a promessa de voltar a avaliar a situação para perceber se é preciso um reforço dos apoios financeiros.

Importa sublinhar que o concelho, que faz parte da Grande Lisboa, é um dos mais afetados pela covid-19, somando 1.355 casos confirmados, segundo dados revelados esta terça-feira pela DGS.