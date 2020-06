Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta terça-feira pela DGS, já morreram 1.436 pessoas infetadas com o novo coronavírus, desde o início do surto no país, mais 12 óbitos face ao boletim de ontem.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 195 casos, elevando o total de diagnósticos positivos para 32.895, que se traduz num aumento de 0.6%.

O número de recuperados voltou a subir, passando de 19.552 para 19.869, mais 317 do que na atualização anterior.

Atualmente estão internados 432 doentes, menos 39 do que ontem. 58 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos seis do que ontem.

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.866 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 28064 contactos. O boletim revela ainda que o total de casos suspeitos é agora de 326.895, dos quais 294.112 não se confirmaram.

Há oito concelhos com mais de mil infetados, sendo Lisboa o que regista maior número de casos positivos com 2.447, segue-se Vila Nova de Gaia com 1.578, o Porto com 1.358, Sintra com 1.355, Matosinhos com 1.281, Braga com 1.225, Loures com 1.066 e Gondomar com 1.083.

Casos confirmados:

364 meninos e 341 meninas com menos de 10 anos;

517 rapazes e 601 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.991 homens e 2.386 mulheres entre os 20 e 29 anos;

2.242 homens e 2.752 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.313 homens e 3.199 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.192 homens e 3.217 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.670 homens e 1.909 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.246 homens e 1.377 mulheres entre os 70 e os 79;

1.483 homens e 3.089 mulheres casos com mais de 80 anos.

14.020 casos do sexo masculino e 18.875 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 7 mulheres entre os 40 e os 49 anos

31 homens e 15 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

84 homens e 43 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

166 homens e 111 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

414 homens e 552 mulheres com mais de 80 anos.

706 óbitos do sexo masculino e 730 do sexo feminino

Consulte o boletim na íntegra