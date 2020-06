A Juventude Popular acusa o Governo de discriminar a tauromaquia e considera “absurdo que outras atividades e espaços culturais retomem o funcionamento e a tauromaquia e as praças de touros fiquem à margem desta realidade”.

Francisco Mota, presidente da JP, acusa o Governo de “perseguição à tauromaquia, à liberdade, tradição e cultura portuguesa”.

“Não há motivo algum que não o da pura descriminação negativa, sendo prova disso o facto caricato do primeiro espetáculo cultural se ir realizar precisamente no Campo Pequeno”, disse.

O setor tauromáquico realizou esta segunda-feira um protesto na praça de toiros do Campo Pequeno por terem sido "reabertas todas as atividades e espetáculos culturais com a exceção da tauromaquia". Na sequência do protesto, as associações ligadas à tauromaquia foram contactadas pela Inspeção-Geral das Atividades Culturais para definirem nas próximas semanas os critérios de regresso desta atividade.