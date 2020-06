Uma mulher, de 68 anos, morreu, esta terça-feira de manhã, depois de ser colhida por um comboio junto ao apeadeiro de Braço de Prata, em Marvila, Lisboa.

O alerta foi dado cerca das 10h e circulação entre Braço de Prata e Marvila esteve cortada mas já foi retomada.

No local, estiveram oito operacionais apoiados por duas viaturas do Regimento de Sapadores Bombeiros, assim como os voluntários do Beato e o INEM.