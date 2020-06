O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, foi ao programa da TVI A tarde é Sua, onde esteve à conversa com Fátima Lopes, tendo acabado por revelar pormenores da sua detenção, no âmbito do processo do ataque à academia de Alcochete.

"Estive quatro dias sem tomar banho, num espaço minúsculo com um buraco no chão com um cheiro terrível a fezes, e era aí que eu tinha que deitar a cabeça para dormir. Uma coisa absolutamente desumana", disse Bruno de Carvalho, voltando a sublinhar que não foi “ouvido” durante a investigação.

O antigo dirigente referiu ainda que os seus pais chegaram a ser ameaçados. Bruno de Carvalho falava dos progenitores quando depois foi surpreendido pela mãe no programa.

"Gerir isto é perder peso todos os dias, chorar lágrimas de sangue... É saber que tenho um filho maravilhoso. Tive um bebé maravilhoso e sorridente, que tive um adolescente que não me deu problemas, que tive um homem que Deus me mandou e que eu guardo no meu coração, que é parte da minha vida, de tudo o que faço, que foi sempre amável, bondoso, querido... que é um pai excelente, criou uma filha sozinho", elogiou Ana de Carvalho.