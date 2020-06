Nas últimas 24 horas, morreram 111 pessoas infetadas com o novo coronavírus no Reino Unido, elevando o número de óbitos no país para um total de 39.045, o número de óbitos diários mais baixo desde março. Comparativamente aos dados do balanço anterior, houve uma descida no número de óbitos - foram registadas 113 vítimas mortais no domingo.

De acordo com o ministério da Saúde, foram ainda confirmados mais 1.570 novos casos de covid-19 no país, o que também representa uma descida significativa em relação aos dados de domingo, onde foram confirmados 1.926 novos casos positivos. Até ao momento, 276.332 pessoas foram infetadas pela covid-19 desde o início da pandemia.