No final do mês de maio, João Félix fez soar os alarmes no Atlético de Madrid ao lesionar-se durante um treino.

No dia 25 do último mês, o clube espanhol informou que o internacional português tinha sofrido uma entorse de grau baixo no ligamento lateral interno do joelho esquerdo mas não havia, contudo, revelado o tempo de paragem.

A imprensa espanhola não demorou a avançar que o tempo de baixa para o avançado de 20 anos era cerca de três semanas, mas, já esta segunda-feira, precisamente uma semana depois de ter deixado o treino dos colchoneros lesionado, João Félix voltou a fazer uma sessão de trabalhos individual com bola no relvado.

Ao que tudo indica, o atacante estará apto no regresso das competições, embora, recorde-se, já não fosse opção para o treinador Simeone na deslocação a Bilbao, visto que estava suspenso devido à acumulação de cartões amarelos. A partida dos colchoneros em San Mamés está agendada para as 12h00 do dia 14 de junho.

Assim, espera-se que o jovem luso já entre nas contas para a visita a Pamplona, frente ao Osasuna a 17 de junho.