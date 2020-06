Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta segunda-feira pela DGS, já morreram 1.424 pessoas infetadas com o novo coronavírus, desde o início do surto no país, mais 14 óbitos face ao boletim de ontem.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 200 casos - 97% dos quais na Área Metropolitana de Lisboa - elevando o total de diagnósticos positivos para 32.700, que se traduz num aumento de 0.6%.

O número de recuperados voltou a subir, passando de 19.409 para 19.552, mais 143 do que na atualização anterior.

Atualmente estão internados 471 doentes, menos três do que ontem. 64 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, o mesmo número que já se registava ontem.

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.720 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 27.958 contactos. O boletim revela ainda que o total de casos suspeitos é agora de 326.278, dos quais 291.858 não se confirmaram.

Há oito concelhos com mais de mil infetados, sendo Lisboa o que regista maior número de casos positivos com 2.409, segue-se Vila Nova de Gaia com 1.567, o Porto com 1.357, Matosinhos com 1.280, Braga com 1.225, Sintra com 1.173, Gondomar com 1.083 e Loures com 1.066.

Recorde-se que o crescimento de novos casos na Grande Lisboa levou mesmo o Governo a adiar algumas medidas da terceira fase de desconfinamento na área metropolitana da capital. Sublinhe-se que na região Norte, onde inicialmente o aumento de disgnósticos foi maior, não foi registado qualquer infetado entre o boletim de ontem e o de hoje.

Por outro lado, na região de Lisboa e Vale do Tejo, além dos concelhos de Lisboa, Sintra e Loures, todos com mais de mil infetados, destaque para o crescimento de casos na Amadora, que soma agora 861 diagnósticos positivos de covid-19, Odivelas com 565, Cascais com 475, Oeiras com 443 e Almada com 396.

Casos confirmados:

356 meninos e 335 meninas com menos de 10 anos;

512 rapazes e 596 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.973 homens e 2.371 mulheres entre os 20 e 29 anos;

2.222 homens e 2.731 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.299 homens e 3.180 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.185 homens e 3.202 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.668 homens e 1.901 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.243 homens e 1.367 mulheres entre os 70 e os 79;

1.480 homens e 3.079 mulheres casos com mais de 80 anos.

13.938 casos do sexo masculino e 18.762 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 6 mulheres entre os 40 e os 49 anos

31 homens e 14 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

83 homens e 43 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

165 homens e 111 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

410 homens e 548 mulheres com mais de 80 anos.

700 óbitos do sexo masculino e 724 do sexo feminino