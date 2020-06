Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais de 9.000 casos do novo coronavírus na Rússia. No total, foram confirmadas mais 9.035 pessoas infetadas com a covid-19, no segundo país do mundo com maior número de casos do novo coronavírus, com 414.878 infeções registadas desde o início do surto.

Desde o balanço anterior foram ainda registadas 162 vítimas mortais, elevando o número total de óbitos relacionados com o novo coronavírus para 4.855.

A diferença entre o número de infetados e o número de vítimas mortais leva a que muitas pessoas acusem o Governo russo de estar a ocultar factos relacionados com a mortalidade por covid-19 no país. Para dissipar as suspeitas, a vice-primeira-ministra, Tatyana Golikova, explicou na semana passada que a contagem da Rússia inclui apenas as pessoas que morreram diretamente infetadas com o novo coronavírus.