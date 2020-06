Referindo-se ao plano de recuperação económica encomendado a António Costa e Silva, Rui Rio afirmou, esta segunda-feira, que não tem "rigorosamente nada contra ou a favor que o Governo ausculte quem quer que seja, encomende o trabalho que entender”.

O presidente do PSD sublinhou que também não tem nada contra a presença do CEO da Partex nas reuniões com o Governo, porém, acrescenta que o gestor não pode ser “o interlocutor para os partidos da oposição e a Assembleia da República”.

“Quem é que ele [primeiro-ministro] chama a colaborar não é da minha conta desde que, depois, o relacionamento não seja com essa pessoa. Isso não iríamos aceitar", esclareceu.

Recorde-se que, no sábado, a social-democrata Isabel Meirelles terá dito que enquanto "oposição responsável e colaborante" o PSD estaria disponível para "colaborar com quem o primeiro-ministro aceitar".

As declarações foram feitas durante uma visita ao Colégio Nossa Senhora da Esperança, no Porto, durante a qual Rui Rio sublinhou que o PSD vai apresentar esta semana ideias relativamente à recuperação económica. O líder da oposição explicou que estas ideias serão assentes mais na atividade e investimento privado, do que em mais Estado, impostos e despesa pública.

