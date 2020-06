O estigma é perigoso

É sempre perigoso, e neste caso em particular tem de ser evitado também porque dá uma falsa sensação de segurança, como quando, no início desta crise, o problema eram os chineses – como se não ir a lojas e restaurantes nos deixasse a salvo.

O aumento dos casos de covid-19 na região de Lisboa é o principal foco de atenção. Começou por soar o alerta no parque industrial da Azambuja; depois, num bairro social no Seixal; nos últimos dias, as autoridades de saúde referiram-se aos focos na construção civil.

A mensagem tem de ser clara. Uma coisa são intervenções dirigidas a focos específicos e as garantias que o Governo tem de dar a quem vive em maior precariedade de que tem condições de subsistência e isolamento, outra é passar-se a ideia de que o problema está circunscrito a precários, a quem trabalha nas obras ou vive em condições miseráveis. E que os outros, como não é nada com eles, podem ir à terra, fazer festas de família, etc., sem as devidas precauções e sem uma consciência do risco: individual, o que dependerá da idade e saúde; e coletivo – um vírus muito contagioso, que causa doença ligeira na maioria das pessoas mas que, havendo muitos casos, pode entupir os serviços de saúde, afetando todos.

