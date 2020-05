A queda de granizo marcou esta manhã em Arganil. Segundo a página de Facebook da Luso Meteo, caíram pedaços de granizo com mais de 3 centímetros em vários pontos do concelho. Muitas pessoas aproveitaram a oportunidade para partilhar imagens e vídeos onde se pode ver a queda de granizo e o tamanho do mesmo.

Recorde-se que doze distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo, este domingo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). São esperados "aguaceiros e trovoada em alguns locais, que poderão ser fortes, de granizo e acompanhados de rajadas fortes de vento" em Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga, entre as 11h00 e as 20h00.