Marcelo Rebelo de Sousa lançou um apelo aos jovens portugueses, numa altura em que o número de casos de covid-19 está a aumentar significativamente na região de Lisboa e Vale do Tejo, para respeitarem as regras de distanciamento social de modo a evitar a propagação do novo coronavírus, este domingo, à porta da Sé de Lisboa.

O Presidente da República falou em especial para os jovens que trabalham na construção civil, indústria e comércio, visto estarem "expostos naturalmente a riscos de contágio" e disse que "não faz sentido" os jovens estarem a "organizar festas com centenas de pessoas e muito próximas e sem preocupação de distanciamento", afirmou.

Marcelo sublinhou ainda que apesar dos jovens sentirem que não correm riscos ao serem infetados, "podem transportar riscos" e infetar pessoas de grupos de riscos. "As normas sanitárias devem valer para todos, devem valer para os bairros periféricos de Lisboa para impedir riscos de saúde, mas devem valer também em festas de sociedade em que se pede aos jovens que, verdadeiramente sem pensarem nos riscos que acham que não correm, se dispensem de ir longe de mais, depressa de mais, com risco para os outros", avisou o Presidente da República.