A partir de segunda-feira, dia 1 de junho, o Novo Banco volta a ter os seus balcões abertos à hora do almoço, anunciou este domingo a instituição bancária em comunicado.

O banco decidiu fechar entre as 12h00 e as 13h00, a partir de 23 de março, para permitir almoços confinados dos colaboradores, mas com a normalização da restauração local, toda a rede de 356 balcões do Novo Banco volta agora ao horário normal, sem interrupção no atendimento dos seus clientes.

Em virtude do plano de contingência na sequência da pandemia covid-19, e para segurança dos clientes e dos colaboradores, “mantém-se o cumprimento das restrições impostas pelo Governo, nomeadamente no que diz respeito ao limite de permanência de quatro pessoas por cada 100 metros quadrado, assim como o uso obrigatório de máscara”, refere ainda a nota.