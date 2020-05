Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado este domingo pela Direção-Geral da Saúde (DGS), já morreram 1.410 pessoas infetadas com o novo coronavírus em Portugal, mais 14 óbitos face aos dados partilhados no sábado. 11 dos óbitos ocorreram na região Norte e 3 na região de Lisboa e Vale do Tejo. A taxa de letalidade global é atualmente de 4,3% e nas pessoas com acima dos 70 anos é de 17,1%.

Registou-se entre os óbitos a segunda vítima mortal com idade compreendida entre os 20 e os 29 anos. Trata-se da primeira mulher a morrer com covid-19 nesta idade no país. De acordo com Marta Temido, esta mulher enfrentava uma "situação de doença complexa" associada à covid-19. O primeiro jovem a morrer com coronavírus em Portugal tinha sido um cidadão do Bangladesh que estava a residir em Lisboa. Johirul Islam sofria de hipertensão.

Foram ainda confirmados mais 297 novos casos, elevando assim o número total de pessoas infetadas desde o início da pandemia para 32.500. O número de internados com covid-19 continua a diminuir. Nas últimas 24 horas, 40 pessoas abandonaram a unidade hospitalar. Estão 474 internadas atualmente, dos quais 64 em UCI.

O número de recuperados da Covid-19 também subiu em 24 horas de 19.186 para 19.409, mais 223 - o que perfaz um aumento de 1,2%, Quase 60% das pessoas infetadas desde o dia 2 de março já recuperaram.

Casos confirmados:

348 meninos e 325 meninas com menos de 10 anos;

506 rapazes e 592 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.953 homens e 2.343 mulheres entre os 20 e 29 anos;

2.208 homens e 2.710 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.288 homens e 3.171 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.175 homens e 3.190 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.657 homens e 1.889 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.241 homens e 1.359 mulheres entre os 70 e os 79;

1.480 homens e 3.065 mulheres casos com mais de 80 anos.

13.856 casos do sexo masculino e 18.644 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

9 homens e 6 mulheres entre os 40 e os 49 anos

31 homens e 14 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

82 homens e 43 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

163 homens e 111 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

407 homens e 541 mulheres com mais de 80 anos.

693 óbitos do sexo masculino e 717 do sexo feminino

Consulte aqui o boletim na íntegra.